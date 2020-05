«No extraño la iglesia». Dejé (Rachel) de navegar en mi Facebook cuando el pensamiento golpeó mi cabeza. ¿Qué? ¡Claro que extraño la iglesia! Llevamos casi un mes encerrados debido al COVID-19 y todas las reuniones de la iglesia se han detenido. Durante la semana, no sentí mucha diferencia, seguía ocupada trabajando; pero durante los fines de semana empecé a sentir la ausencia de mis amigos y mi antigua rutina. Extrañaba a la gente. Extrañaba los abrazos y las conversaciones espirituales en el sábado. Sin embargo, en estos sábados tranquilos, también tuve que admitir que me sentí más descansada de lo que me había sentido hacía ya mucho tiempo.

Ese viernes de noche en particular, estaba navegando en las redes sociales, viendo muchas publicaciones de amigos diciendo cuánto extrañaban la iglesia. «Pero no extrañas la iglesia», mis pensamientos insistieron, y lentamente la incómoda comprensión se asentó en mí de que mi reacción visceral era cierta. No extraño la iglesia. Pero me sentí increíblemente culpable por decir eso. Después de todo, estaba muy involucrada en la iglesia y hasta tenía un cargo oficial. ¿Y no nos aconseja la Biblia a no dejar de congregarnos (Hebreos10:25)?

¿Me atreveré a contarle a alguien del alivio y descanso que sentí al no ir a la iglesia? ¿Qué pensarían de mí? Además, ¿qué es lo que me hacía sentir así? Oré y analicé mis pensamientos, y eventualmente los compartí con una buena amiga: Laura. Para mi sorpresa, ella se sentía de forma similar. Empezamos a entender que 3 problemas fundamentales están en el centro de nuestra perspectiva: el agotamiento por guardar el sábado tradicionalmente, la desconexión de la cultura convencional de la iglesia, y un profundo sentimiento de soledad.

«Descanso» del sábado

Los sábados pueden ser frenéticos. En lugar de ese «sentimiento de viernes», algunas veces me daba (Laura) «la angustia del viernes». Trabajo tiempo completo. Los viernes, también necesito limpiar, comprar y prepararme para dar el repaso de la lección o practicar los cantos de las alabanzas. Para ser honesta, es mucho trabajo y no suficiente descanso. Irónicamente, siento que descanso verdaderamente los domingos. ¡No puedo imaginarme lo que pastores, líderes y sus familias deben de sentir al navegar por las demandas de la iglesia moderna! ¿Cuándo la iglesia se volvió tan atareada? ¿Este enfoque altamente orquestado está dando mejores resultados? [1]

Es triste que tuvo que pasar una pandemia para que descubriera cuán lujosamente tranquilo el sábado puede ser. Pero ahora que se tiene una lenta paz y una tranquilidad encantadora, ¡no quiero entregarlas tan fácilmente! De hecho, no creo que debamos. El descanso es tanto un mandamiento como un regalo de Dios. Deberíamos tomar la oportunidad que esta tragedia nos ha brindado para reflexionar en los aspectos del culto colectivo que son realmente necesarios y conducen al descanso. Deberíamos valientemente liberarnos de las costumbres culturales que nos impiden llamar al sábado una delicia (Lucas 14:1-12).

Cultura de la iglesia

Mientras apreciaba (Rachel) este sentimiento de descanso y libertad que llegó con la forzosa pausa de la iglesia, me di cuenta que no extrañaba la cultura convencional de la iglesia. En algunas ocasiones los cultos se sentían como una actuación, y llegaba a encontrarme desconectada, como si el seguir ciegamente la rutina establecida era hacer lo correcto. Mi corazón no estaba completamente comprometido, por mucho que intenté hacerlo. La Biblia describe al sábado como un día para una asamblea santa (Levítico 23:3). «Pero», pensé, «¿acaso esta asamblea siempre debe parecerse a nuestro estilo tradicional de iglesia, con Escuela Sabática a las 10:00 am y Culto Divino a las 11:00, un sermón y tres himnos? ¿De dónde vino todo eso? [2] ¿Es la mejor forma de conectar con mi generación y nuestros compañeros no creyentes, a quienes podríamos querer presentarles a la iglesia y al cristianismo?». Sin lugar a dudas, un estilo tradicional de iglesia atrae a algunos, pero creo que hay otras formas válidas de adorar juntos. Inclusive nuestros pioneros tenían algunas ideas que son bastante diferentes de lo que la cultura actual de la iglesia se ha convertido. Por ejemplo: Elena de White nos aconseja a no tener sermones cada sábado (Ev p. 348). Ella también le preocupaba que los ministros estuvieran «revoloteando» sobre las iglesias para mantenerlas «al punto» de tal manera que los miembros fueran dependientes (TM p. 231).

Cuando retornemos a la iglesia después de esta pandemia, deberíamos creativamente rediseñarla de una manera que sea atractiva y relevante a nuestro contexto local, y de alguna manera que administre el sábado como un verdadero día de reposo. Laura y yo anhelamos una iglesia simple, libre del exceso de programación y del entretenimiento de los clientes de la iglesia. Soñamos con reuniones pequeñas y servicios cortos que sean menos basado en un guión y mucho más abierto al misterioso movimiento de la gracia de Dios. Soñamos con tener más tiempo con amigos y de partir el pan juntos, de forma regular, no solo para Santa Cena.

Sola en la multitude

La iglesia puede ser un lugar solitario. Los sábados, yo (Laura) estoy muy consciente de mi situación sentimental. No me siento así durante el resto de la semana. Tengo amigos, pasatiempos y un buen trabajo. Irónicamente, en ningún otro lugar me siento como alguien externo como en la iglesia. No estoy casada, no tengo hijos, y no tengo menos de 25. No encajo en ninguna categoría en mi iglesia local. En consecuencia, la iglesia no tiene ninguna actividad o ministerio enfocado a mí. La iglesia gira alrededor de las familias. Si tienes una familia, ¡estupendo! Si no la tienes, el silencioso mensaje es tristemente claro: no perteneces (o aún peor: hay algo mal contigo). [3]

David Pullinger, uno de los principales investigadores en el Reino Unido sobre la soltería y la fe cristiana, relata que, «los solteros regularmente se siente aislados o solitarios en sus iglesias. Se sienten invisibles y piensan en irse». [4] Yo no me quiero ir, así que me ocupo. Me involucro en tantas actividades, inconscientemente esperando que lo ocupado adormezca a la soledad. De alguna forma, funciona.

Sin embargo, puede haber un sentimiento de desconexión. Uno de los consejos más comunes que he escuchado (Raquel) para combatir la soledad es el de involucrarse. En cuanto empecé a servir, conocí a nuevas personas y me sentí menos incómoda cuando conocía nombres y rostros; además, era verdaderamente significativo el ayudar a otros y ofrecer mis talentos a la iglesia. Sin embargo, descubrí que el estar involucrado no siempre conducía al sentido de pertenencia que yo quería. Todavía siento que estaba extrañando la verdadera comunidad. Había pocas personas con las que parecía realmente unirme. Cuando me siento en la banca de la iglesia mientras observo a parejas y familias a mi alrededor, y notando que casi no hay nadie de mi grupo en la iglesia, me sentí muy consciente de estar sola, como Laura se sintió. Cuando adoré desde mi casa desde la contingencia, este sentimiento de estar sola en medio de una multitud estaba refrescantemente ausente.

En cuarentena se nos recuerda que podemos simplemente ESTAR con Dios. No tenemos que esforzarnos tanto; podemos escoger la buena parte (Lucas 10:42). Podemos pertenecer por quienes somos y no por lo que hacemos. ¡Queremos ser parte de una iglesia que reconoce esto!

De vuelta a las bases

La cuarentena nos ha obligado a meter los frenos. Creemos que esta pausa magnificó la falta de armonía en algunas de las prácticas de nuestra iglesia. Como Brett McCracken dice: «el corona virus ha rápidamente quitado los excesos de la iglesia, todas las campanas y los silbidos, todas las cosas buenas que hemos llegado a ver como imprescindibles. Lo que queda son simplemente cosas esenciales: Jesús, La Palabra, comunidad, la oración y cantar». [5] De alguna forma, esta terrible tragedia nos proveyó un regalo único: perspectiva. Creemos que este es el momento de considerar en oración la validez misional de la cultura de nuestra iglesia y su capacidad para fomentar relaciones significativas. Ahora es el momento de podar valientemente cada rama que no da fruto. ¡Debemos reclamar el sábado y atrevernos a descansar! Después de todo, Jesús dijo: «El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso» (Lucas 2:27 NTV).

Notas y referencias:

[1] No parecer ser el caso. Skye Jethani ha escrito un libro perspicaz que cubre este tema y el del cristianismo consumista en general. En «The Divine Commodity» (El producto divino) Jethani escribe: «¿Las personas aman a Dios y a los demás más después de participar regularmente en los programas de las iglesias? ¿Las instituciones producen discípulos? ¿Pueden los programas encender el amor? La conclusión a la que se llegó después de encuestar a 15,000 personas en Willow Creek y otras 25 iglesias fue no».

[2] Frank Viola y George Barna han reunido algunas investigaciones fascinantes y desafiantes sobre este tema en su libro «Paganismo, ¿en tu cristianismo?».

[3] La mayoría de los cristianos están solteros por las circunstancias y no por elección. Debemos admitir que existe un desequilibrio de género y dejar de llamar a las mujeres «quisquillosas», «exigentes», etc., si están solteras. Según una investigación realizada por YouGov, hay dos veces más mujeres solteras ABC1 (clase media con educación) que hombres que asisten a la iglesia. Quizás es hora de descubrir y abordar las causas que hacen que la iglesia sea tan poco atractiva para los hombres solteros.

[4] www.singlefriendlychurch.com

[5] Brett McCracken, “Coronavirus Could Kill Consumer Christianity”, https://www.thegospelcoalition.org/article/coronavirus-could-kill-consumer-christianity/

Rachel Wilson creció como hija de pastor. Trabaja en los medios y vive en Londres, Reino Unido.

Laura Hodara es periodista y locutora independiente. Ella escribe desde Londres, Reino Unido.

Traducido al español por Jocelyn González Van Horne.

Photo por Aaron Burden en Unsplash.

