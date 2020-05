Tragedia en la Cuenca Amazónica del Perú

Iquitos-Perú- Pocos lugares capturan la imaginación Americana moderna como Perú…tierra de Incas y el fascinante Machu Picchu; las imponentes montañas de los Andes con picos sobre los 22000 pies de altura; y la misteriosa jungla Amazónica que todavía alberga pueblos indígenas, pueblos y animales por descubrir.

La tragedia ha golpeado cada esquina de este Paraíso, cuyo centro es la ciudad Iquitos, la más grande del mundo sin carreteras de acceso. No se podría pensar que un virus tan contagioso como el COVID19 causaría estragos en un lugar tan aislado, pero ha llegado como una venganza.

En medio de esta calamidad está a Clínica Adventista Ana Stahl. Fundada por los valientes pioneros misioneros, Fernando y Ana Stahl, el hospital (Conocida como la “Clínica” ya que solo establecimientos del gobierno se denominan Hospitales) ha cuidado de la población de esta comunidad con más de medio millón de habitantes por 93 años. Aunque de tamaño modesto, la clínica ofrece los mejores servicios de atención y es bien conocida por su calidad, la dedicación y compasión de sus profesionales de la salud.

A la llegada del COVID-19 la tranquilidad de este idílico entorno se hizo añicos. Determinándose como una emergencia nacional, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, Promulgó una política nacional de toque de queda y permanencia en el hogar el 15 de marzo, y todos los vuelos comerciales dentro, fuera y dentro del país fueron cancelados de inmediato. Miles de estadounidenses quedaron varados. Para el 9 de abril, unos 6,800 habían sido evacuados, (1) sin embargo, la Embajada de los Estados Unidos en Perú publicó vuelos de evacuación adicionales, incluido uno programado para el 27 de mayo. (2)

El virus corre desenfrenado a través de los barrios pobres de Iquitos que rodean el centro histórico. Los pacientes acuden a los hospitales del gobierno donde la medicina y el oxígeno son escasos y docenas mueren cada día. Graciela Meza, directora ejecutiva de la oficina regional de salud, afirma que la mayoría de las víctimas han muerto por falta de oxígeno; El 90% ha muerto por falta de suministros médicos. " (3) Las filas de personas acuden al hospital del gobierno en busca de atención, pero a menudo terminan en literas que ocupan espacio en los patios y pasillos. Un médico del gobierno estima que el 80% de los trabajadores de la salud en la región tienen COVID-19, y decenas de médicos y enfermeras han muerto. (4) Montones de bolsas de cadáveres llenan las morgues, sin embargo, muchas personas mueren en sus casas y son enterradas rápidamente debido al clima cálido y húmedo.

Dando lo mejor de si para servir a la comunidad, La Clínica puso todo su esfuerzo para proveer lo necesario. Así como en los hospitales del gobierno, los empleados del hospital Adventista estaban siendo infectados. A fines de abril, se confirmó que el 55% del personal tenía COVID-19 o tenía sintomatología de COVID. (5) Lamentablemente, el radiólogo de la Clínica, Dr. Elard Calli, falleció por COVID-19 el sábado 9 de mayo.

Las enfermeras y los médicos que aún podían trabajar eran tan pocos que el 29 de abril la administración decidió cerrar la Clínica. La Dra Milka Brañez, directora de la clínica, escribió: “Cuando cerramos la Clínica, estaba enferma y lloré amargamente. Sentí que había fallado. ¿Cómo podríamos cerrar en un momento tan crítico para la región? pero Dios me mostró que era lo mejor en esas circunstancias. " Continua la Dra Brañez, y afirma: “Estamos planeando cómo reabrir algunos servicios, como la atención de medicamentos para pacientes crónicos. La carga viral sigue siendo muy alta en Iquitos. Dado que nuestros empleados no están completamente curados y aún pueden contagiar, debemos ser muy cuidadosos. Soy fuerte en el Señor y no temo al futuro porque Dios tiene el control. Y nos levantaremos nuevamente para ayudar a nuestro vecino que tanto nos necesita.”

Después de valientes esfuerzos, los primeros cuatro miembros del personal fueron dados de alta oficialmente de la Clínica el lunes 18 de mayo y se confirma que están lo suficientemente bien como para regresar a casa. Se están haciendo planes para abrir algunos servicios a la comunidad nuevamente, y los primeros servicios al público serán los de farmacia, laboratorio e imágenes empezarán el 26 de mayo.

Alex Maytahuari, técnico de radiología de la Clínica Adventista Ana Stahl, fue trasladado a una hospitalización regular el martes 26 de mayo, después de tres semanas en la UCI luchando contra COVID-19.

Con el fin de ayudar a proteger a los empleados de la Clínica, los hospitales adventistas de Colorado han recaudado más de $ 40,000 para PPE (equipo de protección personal) y planean enviar suministros adicionales en asociación con el programa de Misiones Globales de AdventHealth en la región central de Florida, Shawnee Mission Medical Center en el centro de Kansas City y ADRA International. Sin embargo, sin ingresos durante un mes, los recursos hospitalarios están severamente agotados y necesitarán apoyo adicional para soportar la crisis COVID-19 restante. Cualquier persona interesada en brindar asistencia puede donar en la Rocky Mountain Adventist Healthcare Foundation (www.rmahf.org/ghi).

“Agradecemos a Dios y a todo el equipo de nuestra amada clínica por el cuidado y amor que brindan,” la Dra Brañez escribe nuevamente unos días después: “Estamos atravesando momentos muy difíciles en esta pandemia. Hemos perdido familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero nunca olvidemos que Dios tiene el control.” Aquí en los Estados Unidos, continuamos admirando la fuerza y valentía de la Dra Brañez y su equipo en esta crisis, y oramos para que ellos puedan recibir el apoyo necesario para continuar con su misión que es de Extender el ministerio sanador de Cristo en la cuenca amazónica del Perú.

El equipo administrativo de la Clínica Adventista Ana Stahl en Perú que ha estado luchando en una guerra con COVID-19.

Greg Hodgson el director de Global Health Initiatives en Denver, Colorado.

Foto principal: personal peruano fuera de la Clínica Adventista Ana Stahl en la cuenca del Amazonas, que ha sido duramente golpeado por COVID-19. Todas las imágenes son cortesía del autor.

