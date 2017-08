La conmoción de las potencias del cielo: un eclipse solar total y la escatología adventista

En el 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total envolverá a la mayor parte de los EE.UU. y partes de Canadá y México en oscuridad parcial, mientras que una franja estrecha de 70 millas de Oregon a Carolina del Sur experimentará "totalidad" durante aproximadamente 2,5 minutos.

Un eclipse de esta magnitud visitó por última vez los EEUU en 1918; sin desplazamiento a las zonas afectadas, uno oscurecerá su puerta cada 380 años.

Como es típico con estos acontecimientos, los motores de la escatología popular han estado recalentando durante meses. Los ominosos videos de YouTube se han propagado extensamente y en los talones del eclipse, una "profecía" nuevamente acuñada considera la alineación de ciertas constelaciones el 23 de septiembre de 2017 como el cumplimiento de la "mujer vestida de sol" del Rev 12.

El sitio Unsealed anuncia que el eclipse marcará el comienzo de siete años de tribulación terminando con el próximo eclipse total del 2024. Mientras Prophecy News Watch advierte que el eclipse cae exactamente 40 días antes del Yom Kippur de este año lo que puede tener implicaciones escatológicas.

Los adventistas son fácilmente atrapados en interpretaciones sensacionalistas. En un engañoso mensaje de Facebook titulado "Signs in the Heavens", compartido cientos de veces, Doug Batchelor menciona el total Eclipse solar del 21 de agosto de 2017 y cita las “señales en el sol, la luna y las estrellas" (Lucas 21:25), pero luego dice que no cree realmente que los eclipses solares son el cumplimiento de la profecía!

Es innecesario decir que los eclipses están universalmente teñidos de supersticiones religiosas. El libro de Brian Brewer, Eclipse, explora el efecto premonitorio, o el “total temor" de los eclipses solares totales y otros fenómenos a lo largo de la historia: la guerra de cinco años entre los Lidios y los Medos no tuvo vencedores sino el sol; la lucha fue detenida permanentemente por el eclipse solar total del 28 de mayo de 585 AEC; el eclipse lunar del 29 de febrero de 1504 convenció a los nativos de Jamaica de que Colón tenía poderes divinos.

El mismo sentimiento acompaña a los terremotos y tsunamis. En un caso personal para mi el terremoto masivo que azotó el archipiélago de los Azores en la noche del 9 de julio de 1757 y tomó la vida de mis bisabuelos en la isla de San Jorge fue llamado “Enviado Por Dios" por los isleños.

La publicación en 1887 del Canon de los Eclipses por Oppolzer lo cuál enumera todos los eclipses del 1207 aC 2161 AD racionalizó la aparición de eclipses y alimentó la especulación de que algunas profecías del Antiguo Testamento que predecían señales en el sol y la luna podrían haberse referido a eclipses. El eclipse solar total del 15 de junio de 763 aC puede haber coincidido con el predicho en Amós 8:9; Pedro cita a Joel 2:31 (Hechos 2:20) posiblemente refiriéndose al eclipse lunar del viernes 3 de abril de 33 AD, la fecha más probable de la crucifixión de Jesús.

El trabajo de Oppolzer, sin embargo, muestra que es improbable que los eclipses tengan significado profético. Sus caminos regulares y predecibles disminuirían el poder la profecía para los observadores. Parece que hay un significado más profundo en las señales cósmicas del Antiguo Testamento que exploraremos más adelante.

El hecho es que durante los eclipses y otros terrores naturales, los cristianos han drurante milenios recordado las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos:

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.”

(Mateo 24:29, ver Marcos 13: 24-27, Lucas 21: 25-28)

El millenialismo millerista, surgido de la escuela historicista de interpretación que dominó la Edad Media, buscó la literatura para informes de acontecimientos naturales inusuales y los publicó en el Signs of the Times y el The Midnight Cry (1840-1843) como cumplimientos de la profecía. [1]

Nuestros antepasados adventistas deseosos de encontrar un fundamento escatológico después de la decepción de 1844, mantuvieron y perfeccionaron las interpretaciones Milleritas de estos acontecimientos. Una vez establecida como la interpretación adventista "oficial", recibió el imprimatur de Ellen White.

Leyendo los trastornos naturales del 18 y 19 siglos como el cumplimiento de la apertura del sexto sello en Apocalipsis 6:12-13, Ellen White escribe en el Gran Conflict, p. 304: "En el cumplimiento de esta profecía se produjo, en el año 1755, el terremoto más terrible que jamás se haya registrado". Sobre el oscuro día del 19 de mayo de 1780, escribe: "Desde la época de Moisés ningún período de oscuridad De igual densidad, extensión y duración, ha sido jamás registrada "(p. 308) las lluvias de meteoros del 13 de noviembre de 1833 fueron "el último de las señales" (p. 333). Luego exhorta: "Cristo había ordenado a Su pueblo que velara por las señales de Su venida y se regocijara cuando contemplaran a las señales de su venidero Rey".

El interés adventista en estos eventos dio un salto cósmico cuando Ellen White otorgó significado profético futuro a la constelación de Orión: "Nubes oscuras y pesadas surgieron y se chocaban entre sí; la atmósfera se separó y rodó hacia atrás, entonces pudimos ver el espacio abierto en Orión de donde vino la voz de Dios. Vi que la Ciudad Santa bajará por ese espacio abierto" (Carta 2, 1848).

Esta declaración engendró una generación de entusiastas de la astronomía adventista, dando lugar a la leyenda adventista de que las tres estrellas en el cinturón de Orión se estaban separando para hacer espacio para Jesús. Recuerdo la primera vez que oí esto, tenía 12 años y ya en mi segunda campaña de colportaje. Durante una vigilia de oración, alguien compartió cómo creía que Jesús iba a venir pronto porque Orión se estaba abriendo para permitirle pasar a través de su camino a la tierra. Con el frío viento de invierno soplando sobre nuestras caras, miramos hacia un claro cielo nocturno y vimos la "separación" de las Tres Marías y esperábamos el pronto fin de todas las cosas.

Tal apetito por la cosmología influyó más que sólo en las miradas de estrellas diletantes; ha forjado su propia clase de "astrología" adventista a menudo dominada por la "franja lunática" que ven el cumplimiento de la profecía en cualquier perturbación natural, a menudo para el beneficio de sus esfuerzos de recaudación de fondos. La pregunta sigue siendo: ¿fueron estos eventos realmente "señales del advenimiento" como predijo Jesús en el Monte de los Olivos?

Tradicionalmente, los adventistas han visto este sermón como tener un "doble cumplimiento": en la destrucción de Jerusalén y en el Fin. En apoyo del cumplimiento del Discurso de los Olivos en el primer siglo hay tres factores importantes: (1) la destrucción de Jerusalén en 70 AD en vv. 20-24 (la "abominación desoladora" es reemplazada por "rodeada de ejércitos [romanos]" en Lucas 21:20); (2) la alusión a la venida del Hijo del Hombre al Anciano de los Días en Daniel 7: 13-14 que no apunta automáticamente a la Segunda Venida de Jesús sino que puede ser una profecía de su entronización en el cielo en la ascensión y la Establecimiento de la iglesia (véase el uso de la reunión de los "elegidos" en el versículo 31) y; (3) el cumplimiento de todos estos señales en "esta generación", es decir, los oyentes originales (vv.33, 34). [2]

Los eruditos evangélicos han negociado estas dificultades explicando que la Segunda Venida real está en el mismo "horizonte escatológico" de los eventos relacionados con la caída de Jerusalén predicha en el Discurso, aunque hoy vemos ese horizonte "más alejado"[3] en la futuro.

En cuanto a la naturaleza real de las “señales en el sol y la luna y las estrellas", es importante señalar que Mateo 24:29 se basa en imágenes simbólicas del Antiguo Testamento. La conmoción en el orden natural es un tema recurrente en el AT; sus oráculos capitalizaban sobre la antigua comprensión de los eventos cósmicos como símbolos de la subversión del orden natural y los aplicaban al "día del Señor" (Joel 2:31, Amós 8: 9).

Más específicamente, Mateo 24:29 alude al oráculo contra Babilonia en Isaías 13:10 y 34:4 (ver también Joel 2:10) cuando predice que "las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor". A primera vista, puede parecer que estos son señales literales, pero el contexto indica que esta imagen es en realidad simbólica: junto con la descripción del oscurecimiento de los cuerpos celestes, el oráculo describe los corazones" derritiéndose "(v. 7 ), el cielo "temblando" y la tierra siendo movida de su lugar (v. 13); los impíos son comparados con las "gacelas" (v.14) y los fantasmas de los "cabrios-demonios" (v. 21) habitan las ruinas de Babilonia.

Similar simbolismo es usado contra Edom en Isa 34:4: "Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera". En sus ruinas, los “cabríos-demonios” se refugian junto a “Lilith” un ser mitológico-demoníaco (v. 14). En una "lamentación" contra los egipcios, Ezequiel también usa imágenes simbólicas: ellos son atrapados por una "red" (v. 3), sus cuerpos llenan valles enteros (v. 5), su sangre llega hasta las montañas (v. 6), el sol, la luna y las estrellas son oscurecidos (v. 7), y Dios es representado como un guerrero usando una "espada" (v. 10).

El oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas como símbolos del juicio en el Antiguo Testamento es significativo porque Egipto y Babilonia eran conocidos no sólo por adorar a ellos, sino también por estar a la vanguardia de las antiguas mediciones astronómicas y calendáricas. Las interrupciones en el sol, la luna y las estrellas, cuyo predecible movimiento ellos habían dominado, representaban el juicio final: sólo un Dios superior podía ser responsable de ello. Estas señales simbolizaban el fin de lo que trajo seguridad a esas naciones al llegar el "día del Señor". "¿Pueden tus" dioses "hacer esto?" - preguntaron los profetas del AT.

En su sermón escatológico, Jesús usa a los mismos imágenes simbólicos del AT para describir el juicio infligido al mundo perverso en el extremo escatológico: los "señales en el sol, la luna y las estrellas" indican que el orden natural ha llegado a un punto Termina con la aparición del Hijo del hombre "con poder y gran gloria" (v. 30).

Además, los eventos cósmicos simbólicos que anuncian el fin en Mateo 24: 29-30 forman parte de una secuencia contigua de sucesos. Independientemente de su naturaleza precisa, Jesús indica que afectan al mismo grupo de personas: todos pasan por la "tribulación", "desmayan" y son testigos del fin del mundo cuando Jesús aparece. Todos forman parte de un "paquete" escatológico.

Juan de Patmos hace eco de estos imágenes en su descripción de la apertura del sexto sello: "Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre... y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra... el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar." (Rev 6: 12-14; cf.16:20).

El mismo patrón se aplica aquí: como en los oráculos del AT contra las naciones paganas, los señales cósmicos del sexto sello afectan "a los reyes de la tierra, a los magnates, a los generales, a los ricos y poderosos ya todos esclavos y libres". V. 15) en el día de la "ira del Cordero" (versículo 17).

Parece entonces que esta amalgama de símbolos escatológicos del AT no está destinada a ser tomada literalmente; no describen el oscurecimiento real del sol o el enrojecimiento de la luna. Estos no son eventos literales así como las islas del mundo entero no se mueven de su lugar y las montañas se aplastan literalmente por el terremoto.

Los disturbios cósmicos descritos en los Evangelios y Apocalipsis apuntan a las realidades teológicas más que geológicas o astronómicas: el día escatológico del Señor representa el fin del orden natural del ciclo del día y de la noche, sin importar si el sol o la luna seguirán brillando o permanecerán en relación orbital con la tierra después del "día del Señor".

Además, una revisión superficial de la ciencia del cosmos tiende a falsificar nuestra fe en tales explicaciones.

No es posible que el sol y la luna se muevan literalmente "fuera de sus lugares" sin la total aniquilación de toda la humanidad y la destrucción del planeta mismo. Tan importantes como pudieron haber parecido en su propio tiempo, el día oscuro de 1780 que afectó solamente a Nueva Inglaterra en los EEUU, el terremoto de Lisboa de 1755 y la caída de meteoros de 1833 no fueron sobrenatural/divinamente causados. El día oscuro fue causado por una combinación de humo de un gran fuego, niebla y una cubierta de nubes espesa; el terremoto fue el resultado de la recurrente tectónica de placas, las lluvias de meteoros Leonid del 13 de noviembre de 1833 se repiten cada 33 años. Por otra parte, es obvio que ninguno de estos acontecimientos centenarios está conectados con la llegada del Fin: ¡todavía estamos aquí!

En cuanto a la lenda adventista sobre Orión, los fundamentos de la astronomía le niegan un lugar en la secuencia de los eventos finales. Su nebulosa solamente podría caber 60 millones de sistemas solares; su luz viaja 1.500 años para llegar a la tierra. Para ser visible en cualquier lugar de Orión, el séquito de Jesús tendría que ser lo suficientemente grande como para ser notado desde la inconcebible distancia y, sin embargo, tendría que permanecer dentro de la velocidad de la luz para ser realmente visto allí. Pero esto crea un enigma: ¡a esa velocidad, Jesús tardaría 1.500 años en llegar a nosotros! Por no hablar de la no tan imaginativa noción de Jesús y los ángeles realmente viajando a través del tiempo-espacio.

Los problemas de las tradiciones que rodean a Orión apuntan a otra fuente "reveladora". Al relacionar sus visiones del fin de los tiempos, Ellen White probablemente fue influenciada por el capitán Joseph Bates que había estado mirando a Orión con un telescopio rudimentario. Él vio una "brecha" en un área más brillante en la nebulosa de Orión que concluyó era el cielo. [4] Al describir la misma escena más tarde, reemplazó a Orión con "un claro lugar de gloria establecida" de la cual se oyó la voz de Dios (ver Spiritual Gifts 1, 205, 1858).

Finalmente, a pesar de las implicaciones simbólicas y teológicas de los señales cósmicos en el Nuevo Testamento, es de esperar que un cataclismo como la Segunda Venida de Cristo vaya acompañado de una interrupción del orden natural. Pero si estos son "señales de la venifa"[5], tendrán lugar tan cerca del evento real como para ser ofuscados por él. En ese momento, será demasiado tarde para cambiar de lado como resultado de estos "señales".

Teólogos adventistas como LaRondelle y George Knight han estado advirtiendo contra el uso indebido de señales cósmicas durante décadas. Jon Paulien pide un "enfoque sano" a la interpretación de estos eventos.[6] El hecho es que la interpretación profética es mucho más compleja de lo que nuestros entusiastas evangelistas hacen sonar. Es hora de que dejemos de crear falsas esperanzas basadas en lecturas erróneas de eventos del pasado antiguo o de los fenómenos naturales contemporáneos no relacionados con el Fin.

En el 21 de agosto, mi familia y yo estaremos en Charleston, Carolina del Sur para celebrar cómo "los cielos declaran la gloria de Dios; Y el firmamento proclama su obra "(Salmo 19: 1).

[1] Mark Barkun, Crucible of the Millennium: The Burned-Over District of New York in the 1840s (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986), 55-60.

[2] [2] Sorprendentemente, Josefo y los historiadores romanos describen las apariciones en el cielo antes de la destrucción de Jerusalén en 70 AD (Guerras 6: 296-300).

[3] “3] "Como hemos visto en varios puntos a lo largo de esta sección, hay un aumento que tiene que ver, no con exactitud descriptiva, sino con un horizonte escatológico en relación con el cual se comprenden los acontecimientos. Como sucedió con las profecías de Daniel, la llegada de la “abominación desoladora» ha demostrado no tener el grado de conexión inmediata con la fase final de los acontecimientos del tiempo del fin que se anticipaba, por lo que tal vez no sea sorprendente que tenía menos de la grandeza apropiada a los acontecimientos escatológicos. El horizonte escatológico fue removido aún más adelante.“ (John Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary [Grand Rapids, MI; Carlisle: W. B. Eerdmans; Paternoster Press, 2005], 975–976).

[4] Bates escribió un folleto titulado “Los cielos abiertos o una visión conectada del testimonio de los profetas y apóstoles, en relación con los cielos abiertos en comparación con las observaciones astronómicas y de la ubicación actual y futura de la nueva Jerusalén, el paraíso de Dios” (The Opening Heavens or A Connected View of the Testimony of The Prophets and Apostles, Concerning The Opening Heavens, Compared with Astronomical Observations, and of The Present and Future Location of The New Jerusalem, The Paradise of God (New Bedford, MA: Press of Benjamin Lindsey, 1846).

[5] George R. Knight, Matthew (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1994), 236, 237.

[6] What the Bible Says About the End of the World (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Assn., 1994), 157.

André Reis ha publicado artículos y capítulos de libros sobre teología, historia de la iglesia, adoración y música. Recientemente terminó su doctorado en el Nuevo Testamento en Avondale College.

Crédito de la imagen: NASA Viz Team / Ernie Wright

